Eventi

SARONNO – La città che diede i natali a Giuditta Pasta nel 1797 si prepara a celebrare nuovamente il mito della celebre soprano attraverso la quinta edizione del Concorso internazionale di canto lirico, che si terrà dal 5 al 9 maggio 2026. L’evento, ormai consolidato nel panorama musicale mondiale, chiuderà le proprie iscrizioni il prossimo 2 maggio, confermando il ruolo centrale del teatro Giuditta Pasta inaugurato nel 1990 come fulcro della vita artistica locale e internazionale.

Il prestigio della manifestazione è testimoniato dalla risonanza globale ottenuta nelle scorse edizioni, con particolare riferimento al successo riscosso nel novembre 2025 nel distretto di Kumamoto, in Giappone. Tale apertura verso l’Oriente sottolinea la capacità del progetto, promosso dall’amministrazione comunale e dalla Fondazione culturale Giuditta Pasta, di agire come un autorevole ponte tra diverse culture e istituzioni di primo piano.

Sotto la guida del maestro Maurizio Moretta, la competizione mette a disposizione un montepremi complessivo di 11.000 euro, suddiviso in diverse borse di studio. Al vincitore assoluto andranno 6.000 euro, seguiti da premi di 2.000 e 1.000 euro per il secondo e terzo classificato. Sono inoltre previsti riconoscimenti speciali intitolati a Giuditta Pasta e alla città di Saronno, oltre a un premio assegnato direttamente dal pubblico. Oltre al sostegno economico, l’iniziativa mira a offrire concrete opportunità professionali attraverso l’inserimento dei giovani talenti in concerti e produzioni nei teatri di rilievo.

Il momento culminante della manifestazione sarà la finale organizzata in forma di gala lirico, durante la quale i partecipanti saranno accompagnati da un’orchestra lirico-sinfonica. Questa formula trasforma la competizione in un vero evento artistico, dove lo strumento orchestrale non funge da semplice sottofondo, ma diventa un interlocutore fondamentale capace di esaltare le doti vocali e la tensione drammatica delle interpretazioni.

La valutazione dei candidati è affidata a una commissione di altissimo profilo presieduta dal maestro Giovanni Cultrera, sovrintendente del teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania. Accanto a lui opereranno esperti provenienti dalle principali istituzioni europee e asiatiche, tra cui Shinichi Sakuma della Kumamoto City Opera, Lisa Navach del Grand Opéra di Avignone e Marco Vinco dell’Arena Sferisterio di Macerata. La giuria comprende inoltre Angelo Taddeo del Festival Puccini, i manager artistici Adriana Molina e Giorgio Trucco, e i maestri Roberto Gianola e Stefano Nigro, garantendo così una visione completa che spazia dalla direzione d’orchestra alla gestione dei grandi festival internazionali.

(foto d’archivio di Armando Iannone)

