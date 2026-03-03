iltra2

VENEGONO INFERIORE – Si intitola “Un coraggioso salto di qualità” la proposta promossa dal Servizio per i giovani e l’Università di Pastorale giovanile, rivolta a ragazzi tra i 18 e i 30 anni che coltivano un forte interrogativo su una possibile vocazione al sacerdozio.

Il percorso si svolgerà al Seminario arcivescovile di via Papa Pio XI 32 a Venegono Inferiore e prevede quattro appuntamenti nel mese di marzo, tutti nella giornata di sabato: 7 marzo, 14 marzo, 21 marzo e 28 marzo. Gli incontri si terranno dalle 15.30 alle 19.30.

L’iniziativa intende offrire ai partecipanti il contesto, gli strumenti e un accompagnamento dedicato per aiutare i giovani nel loro cammino di discernimento. Per partecipare è richiesta una buona motivazione; è inoltre consigliato farsi presentare dalla propria guida spirituale. È previsto anche un colloquio previo con don Isacco Pagani. Per adesioni e informazioni è possibile contattare don Isacco Pagani al numero 0331867111 oppure via mail all’indirizzo [email protected].

(foto archivio evento in seminario)

03032026