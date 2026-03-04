iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Domenica 8 marzo, il Comune di Castiglione Olona propone uno speciale “Invito a palazzo” dedicato a tutte le donne che, in occasione della giornata nazionale, vogliono passare una serata diversa e conviviale, ospiti di palazzo Branda Castiglioni, una tra le dimore storiche più caratteristiche della provincia di Varese.

Dalle 18 sarà possibile intraprendere una visita esclusiva che condurrà alla scoperta di quella che fu la dimora del Cardinal Branda Castiglioni (1350-1443) e dei suoi nobili discendenti. Un suggestivo momento d’incontro, avvolto da inedite atmosfere, tra arte e storia. La presentazione delle figure femminili presenti nei dipinti, negli affreschi e nelle simbologie dello storico palazzo castiglionese, sarà l’occasione per riflettere sul ruolo della donna, non soltanto come fonte di ispirazione, ma anche come esempio di forza e tenacia.

Al termine della visita, il portico d’onore del palazzo sarà la cornice ideale per concludere con un brindisi la vista.

La partecipazione, su prenotazione e fino ad esaurimento posti, è ad ingresso libero, l’accompagnamento alla visita dura circa 60′. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0331.858301 (dal martedì al sabato 9 -12 e 15. -18) o mandare una e-mail all’indirizzo: [email protected] olona.va.it

