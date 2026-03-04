Eventi

CISLAGO – In occasione della Giornata internazionale della donna, la biblioteca comunale di Cislago si trasforma in un palcoscenico per il racconto civile con l’iniziativa intitolata “Voci di Costituzione: le donne che hanno cambiato l’Italia“. L’appuntamento, fissato per domenica 8 marzo alle 17 nella sede di via Magenta 106, rappresenta un momento di profonda riflessione storica e culturale promosso dall’assessorato alla cultura e alle pari opportunità.

L’evento acquista un valore ancora più significativo quest’anno, in cui ricorre l’ottantesimo anniversario della nascita della repubblica italiana e dello storico primo voto concesso alle donne nel 1946. Attraverso un format che alterna letture e dialoghi, l’incontro si propone di ripercorrere quel fatidico “1946 quando si fece la storia”, rendendo omaggio alle figure femminili che sono state determinanti nell’assemblea costituente e nella costruzione della democrazia italiana. Il pubblico avrà così l’opportunità di riscoprire il valore della partecipazione e dei diritti conquistati, celebrando le protagoniste che hanno segnato una svolta indelebile per il nostro paese.

La realizzazione della serata è resa possibile grazie alla sinergia con i volontari e le volontarie dei servizi culturali, il cui contributo è essenziale per l’animazione degli spazi bibliotecari. Per concludere il pomeriggio in un clima di convivialità e scambio, è previsto un aperitivo finale offerto a tutti i partecipanti.

Sebbene l’ingresso sia completamente gratuito, gli organizzatori ricordano che i posti sono limitati e che è obbligatoria la conferma della presenza per motivi logistici. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla biblioteca telefonando al numero 02/96380722 o scrivendo una mail all’indirizzo istituzionale [email protected].

(foto d’archivio)

