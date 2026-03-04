Calcio

LAZZATE – Vittoria importante per l’Ardor Lazzate nel turno infrasettimanale del campionato di Eccellenza. Nel derby contro la Lentatese i gialloblù si impongono 2-0, conquistando tre punti preziosi nella corsa alla salvezza e salendo a quota 27 punti in classifica.

Dopo un primo tempo equilibrato e senza reti, la squadra di casa sblocca la partita nella ripresa: al 23’ arriva il vantaggio firmato da Schieppati, che rompe l’equilibrio e indirizza la sfida. I lazzatesi continuano a spingere e al 32’ trovano il raddoppio con Buzzetti, chiudendo di fatto la partita e portando a casa un successo pesante nel confronto diretto con la formazione brianzola.

Nel resto del turno infrasettimanale la capolista Arconatese non sbaglia e supera 3-0 il Sedriano sul sintetico di Pero grazie alla doppietta di Scapinello nel primo tempo e al rigore di D’Errico nella ripresa. A -9 resta la Solbiatese che vince 2-1 sul campo del Magenta con il gol decisivo di Monteiro Barbosa dopo il momentaneo pareggio di Suatoni. Successo anche per la Caronnese, che batte 1-0 la Vis Nova Giussano e mantiene il terzo posto in solitaria, mentre il Legnano deve accontentarsi dell’1-1 a Besnate con Ballgjini che risponde a Pagliaro. Pareggio senza reti tra Saronno e Mariano, mentre cade la Vergiatese sul campo dell’Arcellasco. Finisce 1-1 la sfida tra Sestese e Rhodense, così come quella tra Altabrianza e Vigevano.

Eccellenza – Risultati e marcatori

Altabrianza – Vigevano 1-1 Reti: st 22′ Sala (A), 29′ Kambo.

Arcellasco – Vergiatese 3-1 Reti: Garofoli (A), Castria (A), Pinotti (A), Casagrande (V).

Arconatese – Sedriano 3-0 Reti: pt 25′ Scapinello (A), 34′ Scapinello (A); st 31′ D’Errico rig. (A).

Besnatese – Legnano 1-1 Reti: pt 34’ Pagliaro (B); st 19’ Ballgjini (L).

Caronnese – Vis Nova Giussano 1-0 Reti: st 11′ Di Quinzio (C).

Saronno – Mariano 0-0

Magenta – Solbiatese 1-2 Reti: pt 10′ Furlan (M), 14′ Suatoni (S), 34′ Monteiro Barbosa (S).

Sestese – Rhodense 1-1 Reti: st 22′ Blandino (S), 38′ Giangaspero rig. (R).

Ardor Lazzate – Lentatese 2-0 Reti: st 23′ Schieppati (A), 32′ Buzzetti.

Classifica Eccellenza

Arconatese 60, Solbiatese 51, Caronnese 47, Legnano 45, Saronno 43, Rhodense 42, Vergiatese 40, Lentatese 36, Magenta 33, Mariano 32, Besnatese 32, Vis Nova Giussano 31, Sestese 28, Arcellasco 28, Sedriano 27, Ardor Lazzate 27, Altabrianza 26, Vigevano 25.

