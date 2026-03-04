Calcio

SARONNO – Dopo la rocambolesca vittoria in trasferta con la Lentatese per 2-3, il Fbc Saronno torna in campo oggi 4 marzo a Saronno per disputare il turno infrasettimanale valido per la ventisettesima giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia contro il Mariano Calcio.

La sfida di stasera è affidata all’arbitro Giovanni Bardaglio della sezione di Como che fischierà il via allo stadio Colombo Gianetti alle 20.30 di oggi. Per il Fbc Saronno sarà sicuramente una sfida importante da non sottovalutare vista la posizione delicata del Mariano che farà di tutto per portare a casa qualche punto fondamentale in ottica salvezza. In programma stasera, tra le altre, anche Ardor Lazzate-Lentatese con arbitro Simone Agazzi di Milano e Caronnese-Vis Nova Giussano.

La classifica

Arconatese 57 punti, Solbiatese 48, Caronnese e Legnano 44, Fbc Saronno 42, Rhodense 41, Vergiatese 40, Lentatese 36, Magenta 33, Vis Nova Giussano, Besnatese e Mariano 31, Sestese e Sedriano 27, Altabrianza e Arcellasco 25, Ardor Lazzate e Vigevano 24.

(foto archivio: una precedente sfida serale fra Saronno e Mariano)

04032026