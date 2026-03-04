Calcio

SARONNO – Appuntamento infrasettimanale, oggi, con il campionato di calcio di Eccellenza. Stasera, inizio alle 20.30, si gioca la 27′ giornata. In programma il derby Ardor Lazzate-Lentatese con arbitro Simone Agazzi di Milano (sssistenti Saverio Lavenuta di Varese e Alessandro Maria Cimenti di Milano), Caronnese-Vis Nova Giussano con arbitro Daniele Gippetto di Reggio Emilia (Marco Molino di Cinisello Balsamo e Federico Buratti di Busto Arsizio), e Fbbc Saronno-Mariano con arbitro Giovanni Bardaglio di Como (Vittorio Navarrini di Monza e Leonardo Ryo Bogni di Gallarate).

Le altre partite sono Altabrianza-Vigevano, Arcellasco-Vergiatese, Arconatese-Sedriano, Besnatese-Legnano, Magenta-Solbiatese, Sestese-Rhodense.

Classifica

Arconatese 57 punti, Solbiatese 48, Caronnese e Legnano 44, Fbc Saronno 42, Rhodense 41, Vergiatese 40, Lentatese 36, Magenta 33, Vis Nova Giussano, Besnatese e Mariano 31, Sestese e Sedriano 27, Altabrianza e Arcellasco 25, Ardor Lazzate e Vigevano 24.

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione di gioco)

04032026