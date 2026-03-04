Calcio

SARONNO – Partita molto equilibrata e priva di particolari emozioni quella disputata tra Fbc Saronno e Mariano Calcio allo stadio comunale Colombo-Gianetti di Saronno in occasione del turno infrasettimanale disputato alle 20.30 di oggi 4 marzo valido per la ventisettesima giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia.

Le poche occasioni particolarmente pericolose si registrano in avvio gara, precisamente all’8′ del primo tempo, minuto in cui Mathias Serra, con una conclusione ravvicinata sugli sviluppi di un corner, sfiora la rete del vantaggio negata da un grandissimo intervento miracoloso di Abbiati che in scivolata sulla linea di porta nega le gioie saronnesi. Pochi minuti dopo, è ancora il Saronno con Serra a sfiorare l’1-0, questa volta negato dal palo. Per il Mariano, invece, ci pensa l’ex biancoceleste Schingo a tentare di impietosire gli avversari con una un tiro pericoloso sul quale, però, si fa trovare pronto il giovane estremo difensore saronnese Foresti. La seconda metà di gara è, invece, completamente priva di emozioni facendo, così, concludere il match con il risultato di 0-0.

Il Fbc Saronno perde, dunque, un’occasione per raggiungere il Legnano in classifica e, soprattutto, per non ridurre il distacco dalla testa della zona play-off, complice anche un Mariano solido che ha saputo ridurre l’offensiva avversaria. Dopo questa sfida in cui è prevalso l’equilibrio, i saronnesi restano al quinto posto del girone mentre i comaschi, ai quali fa comodo il punto conquistato stasera, restano a tre punti di distanza dalla zona a rischio retrocessione.

Fbc Saronno-Mariano 0-0

FBC SARONNO (3-4-3): Foresti; Viganò (30’ st Lofoco), Mzoughi, Lorusso; Ientile, Mira (1’ st Cabezas), Lazzaro, Ruschena; Serra (1’ st Benedetti), Candido, Cocuzza (20’ st Vassallo). A disposizione Todesco, Alletto, Raimondo, De Vincenzi, Manfron. All. Tricarico.

MARIANO (3-4-3): Leoni; Mariani D., De Rosa, Beye; Calandra, Mariani R. (38’ st Polese), Abbiati, Cannataro; Miccoli (8’ st Marrulli), Schingo, Della Torre. A disposizione Aiello, Bettoni, Menchise, Negri, Sanzo, Polese. All. Rione.

(foto di Elli)

