Caronno Pertusella, incontro in biblioteca con il Pd: le ragioni del no al referendum
4 Marzo 2026
CARONNO PERTUSELLA – Un incontro pubblico per approfondire le ragioni del No al referendum costituzionale. È in programma venerdì 6 marzo alle 20.45 alla biblioteca civica di Caronno Pertusella, in via Caposile 77, il dibattito dal titolo “Perché è giusto dire No?”, promosso dal circolo del Partito Democratico di Caronno Pertusella.
L’appuntamento si aprirà con il confronto tra Alice Bernardoni, segretaria del Partito Democratico della provincia di Varese, e Luca Carignola, avvocato. A moderare la serata sarà Marco Giudici, sindaco di Caronno Pertusella.
Al centro dell’iniziativa le motivazioni del No nel referendum costituzionale, con un focus sui temi della giustizia, della Costituzione e della democrazia. La locandina richiama lo slogan Vota No, con l’indicazione di difendere giustizia, Costituzione e democrazia, nell’ambito della campagna della società civile per il No.
L’incontro si terrà nei locali della Biblioteca Civica e rappresenta un momento di confronto aperto alla cittadinanza su un tema di rilievo nazionale.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09