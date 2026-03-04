Cartelloni referendum, Tu@Saronno contro Guaglianone: “Tempi rispettati, polemica inutile”
4 Marzo 2026
SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Tu@Saronno in merito agli interventi del capogruppo di Fratelli d’Italia Gianpietro Guaglianone sui ritardi nell’esposizione dei cartelloni elettorali per il referendum sulla giustizia.
- L’installazione degli spazi per la propaganda elettorale segue scadenze e procedure fissate dalla legge e dai regolamenti; non dipende da “sveglie” suonate da un singolo partito, ma da atti formali degli uffici competenti.
- I tabelloni sono stati posizionati in tempo utile per consentire a tutte le forze politiche di svolgere la propria campagna in modo corretto e paritario, come avviene negli altri Comuni chiamati al voto.
- Chi parla di “ritardi” dimentica che la stessa Fratelli d’Italia, pochi giorni fa, ha sollevato il tema proprio negli organismi istituzionali preposti, ricevendo le dovute risposte e verifiche: non quindi una scoperta esterna, ma un normale confronto democratico tra maggioranza e opposizione.
- È legittimo che l’opposizione cerchi visibilità, ma trasformare un adempimento tecnico in un caso politico serve più alla propaganda che alla corretta informazione dei cittadini. È curioso come la delegazione cittadina di Fratelli d’Italia esegua in modo ossequioso i dictat nazionali.
Proprio questo atteggiamento dà lo spunto per parlare a favore del No al referendum, perché non si tratta della separazione delle carriere dei magistrati.
È vero che la destra non brilli di spirito democratico, ma non sono tanto stolti da spendere milioni di euro per un referendum e modificare ben sette articoli della Costituzione che interessa solo 40 magistrati all’anno, ne risulta una riforma confusa che getta le basi per preoccupanti derive costituzionali e che non aiuterà i processi, non spostando di una virgola durata e complessità, anzi! Si tratta di una misura molto tecnica, con il grande rischio che la politica abbia influenza diretta sulla magistratura – cosa contraria alla nostra Costituzione. Così si andrebbe a cambiare proprio la nostra Carta fondamentale, per rendere la legge, piegata alla politica, forte con i più deboli e debole con i più forti.
L’Amministrazione resta impegnata a garantire regole uguali per tutti e un confronto basato sui contenuti, non sugli slogan.
