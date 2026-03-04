Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Tu@Saronno in merito agli interventi del capogruppo di Fratelli d’Italia Gianpietro Guaglianone sui ritardi nell’esposizione dei cartelloni elettorali per il referendum sulla giustizia.

L’installazione degli spazi per la propaganda elettorale segue scadenze e procedure fissate dalla legge e dai regolamenti; non dipende da “sveglie” suonate da un singolo partito, ma da atti formali degli uffici competenti. I tabelloni sono stati posizionati in tempo utile per consentire a tutte le forze politiche di svolgere la propria campagna in modo corretto e paritario, come avviene negli altri Comuni chiamati al voto. Chi parla di “ritardi” dimentica che la stessa Fratelli d’Italia, pochi giorni fa, ha sollevato il tema proprio negli organismi istituzionali preposti, ricevendo le dovute risposte e verifiche: non quindi una scoperta esterna, ma un normale confronto democratico tra maggioranza e opposizione. È legittimo che l’opposizione cerchi visibilità, ma trasformare un adempimento tecnico in un caso politico serve più alla propaganda che alla corretta informazione dei cittadini. È curioso come la delegazione cittadina di Fratelli d’Italia esegua in modo ossequioso i dictat nazionali.

Proprio questo atteggiamento dà lo spunto per parlare a favore del No al referendum, perché non si tratta della separazione delle carriere dei magistrati.

È vero che la destra non brilli di spirito democratico, ma non sono tanto stolti da spendere milioni di euro per un referendum e modificare ben sette articoli della Costituzione che interessa solo 40 magistrati all’anno, ne risulta una riforma confusa che getta le basi per preoccupanti derive costituzionali e che non aiuterà i processi, non spostando di una virgola durata e complessità, anzi! Si tratta di una misura molto tecnica, con il grande rischio che la politica abbia influenza diretta sulla magistratura – cosa contraria alla nostra Costituzione. Così si andrebbe a cambiare proprio la nostra Carta fondamentale, per rendere la legge, piegata alla politica, forte con i più deboli e debole con i più forti.

L’Amministrazione resta impegnata a garantire regole uguali per tutti e un confronto basato sui contenuti, non sugli slogan.

