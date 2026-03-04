Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – La polizia locale di Ceriano Laghetto si è dotata di un nuovo veicolo di servizio, acquistato grazie al contributo di Regione Lombardia che ha coperto il 50% dei costi. Si tratta di una Jeep Avenger con motore ibrido benzina/elettrico da 1200 cc. La vettura è stata allestita con una ricca strumentazione per garantire le migliori condizioni di lavoro in sicurezza agli operatori di Polizia locale, a partire da segnaletica luminosa, lampeggiante blu, sirena, impianto vivavoce, altoparlante esterno, piano scrittoio con lampada led e dashcam.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Massimiliano Occa: “Si tratta di un traguardo importante perché ci permette di rafforzare concretamente l’operatività del Comando. Grazie al contributo regionale mettiamo a disposizione degli agenti un mezzo moderno ed efficiente, capace di supportare al meglio le attività quotidiane di controllo e presidio del territorio. Un ringraziamento sentito va agli uffici comunali e, in particolare, al Comando di Polizia Locale, che hanno lavorato con attenzione e competenza alla partecipazione al bando, consentendo di raggiungere questo risultato”.

Per il comandante della polizia locale, Claudio Cardea “l’arrivo di questo nuovo veicolo rappresenta un supporto fondamentale per il lavoro quotidiano degli operatori. Disporre di mezzi adeguati e aggiornati è essenziale per garantire tempestività negli interventi e una presenza ancora più visibile, efficiente e costante sul territorio. Un ringraziamento a Regione Lombardia per questa opportunità di finanziamento e all’Amministrazione comunale, che conferma fiducia e volontà di investire sull’operato del comando di polizia locale”.

