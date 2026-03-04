Solaro

SOLARO / CARONNO PERTUSELLA – Si chiama Chiara Ruggieri, in arte Cambra, è un insegnante delle scuole di Solaro e nella settimana del Festival ha cantato a Sanremo. Cantautrice autodidatta, la giovane talentuosa è originaria di Caronno Pertusella e coltiva la sua passione da sempre, sin da bambina, quando sui banchi di scuola immaginava le sue melodie. Un’abitudine che le è rimasta anche ora. Per arrivare a Casa Sanremo Live Box ha dovuto superare una selezione dalla quale, su 10mila artisti che si sono proposti, sono emersi in 120. Si è esibita giovedì 26 febbraio con la canzone 12 min. (Il bello di rischiare) presentata insieme al rapper bresciano Fabio Imperatrice. Il video dell’esibizione è disponibile sui canali di Rai Play e su YouTube. Su Spotify invece sono pubblicate le sue produzioni in featuring con Fabio Imperatrice ma anche con Freddo, altro rapper di Bergamo. Nel mese di luglio arriveranno nuovi brani, prodotti in collaborazione con Emanuele Sciarra.

Ieri mattina la sindaca di Solaro, Nilde Moretti ha accolto in Municipio Chiara Ruggieri che nella settimana del Festival ha cantato a Casa Sanremo Live Box.

Rileva Chiara Ruggieri, in arte Cambra: “Partecipo a molti contest, perché il contatto con il pubblico è la lezione migliore. Ad uno di questi sono stata premiata insieme a Fabio Imperatrice ed abbiamo iniziato a conoscerci e poi collaborare. Insieme sono nate alcune canzoni, come quella che abbiamo proposto a Sanremo. Nasce da un episodio della nostra vita e parla della possibilità di lasciarsi andare a quelle che sono paure e limiti per scavalcarli e trarne forza. L’esperienza a Casa Sanremo è stata emozionante. Ci si cala tanto nella parte dell’artista, perché in quei giorni vivi solo di musica, se ne respira tantissima in città, Sanremo durante il Festival è straordinaria, ad ogni angolo c’è qualche evento, c’è qualcuno che canta o che suona. Siccome dovevo assentarmi due giorni, alle colleghe ho detto che avrei cantato a Sanremo. E da lì si è diffusa la voce a scuola, poi naturalmente quando sono tornata i bambini mi hanno chiesto di raccontare questa esperienza. Ed è stato fantastico, perché sono i miei più grandi sostenitori. Con loro ho provato a trasmettere un messaggio. C’è qualche alunno che canta o fa musica, allora ho cercato di fargli capire quanto sia importante provarci. Tutti abbiamo paura, ma bisogna andare oltre. Più che l’esibizione in sé, è bello sentirsi in grado di fare questo passo in avanti. In questi giorni a scuola comincerà un corso di musica pomeridiano del quale sarò la responsabile, un momento formativo per aiutare gli alunni a crescere sotto profilo artistico ma anche dell’utilizzo delle parole e della lingua inglese. Mi auguro che se i genitori di questi bimbi leggeranno queste parole capiscano l’importanza di sostenere i bimbi nel loro percorso, qualsiasi sia. Per aiutarli a trovare il coraggio di essere sé stessi, lasciarsi andare e capire che fa tutto parte del cammino. Una cosa che non so fare oggi, potrò farla domani”.

Dice la sindaca di Solaro Nilde Moretti: “Penso che la storia di Chiara sia un esempio per tutti i bambine e le bambine che intraprendono un percorso artistico anche in ambito scolastico. So che molti alunni le hanno chiesto di raccontare la sua esperienza a Sanremo e credo che sia stato un momento di grande orgoglio artistico e personale. Ci complimentiamo con lei per questa soddisfazione e non vediamo l’ora di sentirla nuovamente, con nuove canzoni, nella speranza che sia solo l’inizio di un lungo sogno musicale”.

04032026