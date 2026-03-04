Città

SARONNO – Tra i protagonisti dello spettacolo teatrale “Le 24 ore di Medea” c’è anche Daniele Giulietti, già calciatore dell’Fbc Saronno, oggi attore affermato e residente in città. L’artista farà parte del cast della produzione firmata Teatrando Produzioni, che andrà in scena venerdì 6 marzo al Teatro Blu di Milano, in via Giovanni Cagliero 26.

Lo spettacolo è diretto da Silvano Ilardo e propone una rilettura teatrale del mito di Medea, concentrata sulle ventiquattro ore più drammatiche della sua vicenda. In scena, oltre a Daniele Giulietti, ci saranno Evelyn Benetello, Anna Cacioppo, Giulia Panetta, Francesca Redaelli e Roberta Zaniboni. L’appuntamento è fissato alle 21. L’ingresso ha un costo di 15 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 351 8628870 oppure scrivere all’indirizzo [email protected].

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09.

04032026