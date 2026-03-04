La manifestazione invita residenti, associazioni e volontari a dedicare alcune ore alla pulizia delle aree verdi e dei luoghi più cari alla comunità, armati di guanti e sacchetti. Un gesto semplice ma concreto per rafforzare il senso civico e la tutela dell’ambiente.

Agli aderenti saranno forniti i materiali necessari per la raccolta e sarà garantita la copertura assicurativa per tutta la durata delle attività. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici del proprio Comune oppure scrivere a [email protected].

Un’occasione per prendersi cura del territorio e contribuire, insieme, alla valorizzazione della Valle del Lura.

(foto archivio)