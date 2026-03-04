Giornata del Verde Pulito al parco Lura: appuntamento a Caronno Pertusella
4 Marzo 2026
CARONNO PERTUSELLA – La valle del torrente Lura aderisce alla Giornata del verde pulito, l’iniziativa promossa da Regione Lombardia dal 1987 per informare, sensibilizzare e coinvolgere i cittadini sui temi ambientali. L’appuntamento è fissato per sabato 7 marzo a Caronno Pertusella, in piazza Aldo Moro 1, con l’obiettivo di contrastare l’abbandono dei rifiuti e promuovere la cura degli spazi comuni.
