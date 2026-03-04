SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 3 marzo, l’attenzione dei lettori si è concentrata su un inseguimento concluso con uno schianto contro una recinzione, sulle condizioni interne dell’ex scuola Luini mostrate in fotogallery e sul dibattito politico legato alla gestione dei cimiteri. Interesse anche per l’ospedale e per la curiosa comparsa televisiva legata a Lazzate.

A Solaro inseguimento terminato con uno schianto contro una recinzione: due persone coinvolte nell’auto sono riuscite a fuggire dopo l’incidente, mentre sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica e rintracciare i responsabili.

Le immagini mostrano l’interno dell’ex scuola Luini tra aule, segni di degrado e puntelli di sicurezza. Il consigliere Gorla chiede di avviare rapidamente gli interventi necessari per il recupero della struttura.

Lazzate finisce in televisione nella trasmissione “Scherzi a parte”: il sindaco Monti e il giornalista Poletti compaiono nello scherzo organizzato ai danni della giornalista Francesca Barra.

Fa discutere la gestione dei cimiteri e di Saronno servizi: il consigliere Guaglianone critica decisioni ritenute poco chiare e denunciano silenzi che alimentano polemiche “sfruttando” la canzone “Che fastidio”

Si torna a parlare anche dell’ospedale: il Pd incalza la Regione chiedendo passi concreti e non solo annunci, sottolineando la necessità di interventi reali per il futuro della struttura sanitaria.