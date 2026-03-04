I più letti di ieri: inseguimento e schianto, sopralluogo l’ex scuola Luini e il Ditonellapiaga versione Guaglianone
4 Marzo 2026
0
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 3 marzo, l’attenzione dei lettori si è concentrata su un inseguimento concluso con uno schianto contro una recinzione, sulle condizioni interne dell’ex scuola Luini mostrate in fotogallery e sul dibattito politico legato alla gestione dei cimiteri. Interesse anche per l’ospedale e per la curiosa comparsa televisiva legata a Lazzate.
A Solaro inseguimento terminato con uno schianto contro una recinzione: due persone coinvolte nell’auto sono riuscite a fuggire dopo l’incidente, mentre sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica e rintracciare i responsabili.
Le immagini mostrano l’interno dell’ex scuola Luini tra aule, segni di degrado e puntelli di sicurezza. Il consigliere Gorla chiede di avviare rapidamente gli interventi necessari per il recupero della struttura.
Saronno, ecco l’interno l’ex scuola Luini tra aule e puntelli. Gorla: “Serve partire subito con gli interventi”
Lazzate finisce in televisione nella trasmissione “Scherzi a parte”: il sindaco Monti e il giornalista Poletti compaiono nello scherzo organizzato ai danni della giornalista Francesca Barra.
Lazzate protagonista di Scherzi a parte, il sindaco Monti e il giornalista Poletti nello scherzo a Francesca Barra
Fa discutere la gestione dei cimiteri e di Saronno servizi: il consigliere Guaglianone critica decisioni ritenute poco chiare e denunciano silenzi che alimentano polemiche “sfruttando” la canzone “Che fastidio”
Cimiteri e Saronno Servizi, Guaglianone/Ditonellapiaga: “Dalle decisioni non spiegate, ai silenzi: che fastidio (e che schifo)”
Si torna a parlare anche dell’ospedale: il Pd incalza la Regione chiedendo passi concreti e non solo annunci, sottolineando la necessità di interventi reali per il futuro della struttura sanitaria.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09