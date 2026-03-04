Altre news

SARONNO – Mercoledì 4 marzo, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, con tendenza a un miglioramento più evidente nelle ore serali quando il cielo potrà presentarsi più sereno. Non sono previste precipitazioni nel corso della giornata.

Nel dettaglio, la mattinata si apre con nuvolosità irregolare ma con alcune pause soleggiate che permetteranno momenti di cielo parzialmente sereno. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà simile, con alternanza tra annuvolamenti e schiarite senza fenomeni associati. In serata è atteso un progressivo rasserenamento che porterà condizioni più stabili e cieli più aperti.

Per quanto riguarda le temperature, i valori resteranno piuttosto freschi nelle prime ore del giorno con una minima di circa 5°C, mentre nel pomeriggio la temperatura massima potrà raggiungere i 14°C. I venti saranno generalmente deboli: al mattino proverranno da nord-est, mentre nel pomeriggio tenderanno a disporsi dai quadranti sud-sudovest. Non sono presenti allerte meteo per la zona.

Nel resto della Lombardia la giornata sarà in gran parte nuvolosa, soprattutto sulle pianure, con nubi diffuse alternate a schiarite sulle aree occidentali. Maggiori aperture sono previste sui settori alpini e prealpini, mentre sulle pianure orientali i cieli potranno risultare più compatti nella prima parte della giornata prima di qualche parziale miglioramento nel pomeriggio e in serata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

