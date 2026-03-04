Eventi

COMASCO – Il supporto alle nuove generazioni esce dagli uffici istituzionali per incontrare i ragazzi direttamente nei loro luoghi di aggregazione. L’Informagiovani dell’ambito territoriale Lomazzo – Fino Mornasco ha infatti annunciato il lancio di una versione “itinerante” del servizio, pensata per portare opportunità e consulenze su misura tra le strade di diversi comuni della zona. Per tutto il mese di marzo, un’operatrice dedicata si sposterà tra Turate, Locate Varesino, Luisago e Mozzate, trasformando sale civiche e spazi giovani in punti di riferimento per chiunque cerchi la propria strada nel mondo del lavoro, della formazione, del volontariato o delle esperienze all’estero.

L’iniziativa, che mira ad abbattere le distanze tra istituzioni e cittadini, non si limita a fornire semplici informazioni, ma vuole offrire un reale spazio di ascolto e confronto per chiarire dubbi sul futuro professionale. Il calendario degli appuntamenti si aprirà mercoledì 4 marzo a Turate, nella Sala Caminetto di via Vittorio Emanuele 2, dove dalle 16 alle 19 si terrà il primo incontro conoscitivo. Seguiranno poi le tappe di mercoledì 11 marzo, che vedranno il servizio impegnato nel pomeriggio allo Spazio Giovani “Time Together” di Locate Varesino e, in serata, al Polo Civico di Socco a Fino Mornasco. Il tour proseguirà il 18 marzo nella Sala Consiliare di Luisago e si concluderà il 25 marzo a Mozzate.

Un focus particolare sarà dedicato al Servizio Civile Universale, con due serate specifiche rivolte ai giovani tra i 18 e i 28 anni. Durante questi momenti, curati da Csv Insubria, i partecipanti potranno approfondire le modalità di candidatura e conoscere le sedi attive sul territorio per intraprendere questo percorso di crescita civile e professionale. Per garantire una consulenza personalizzata durante i pomeriggi di presentazione, gli organizzatori hanno predisposto un sistema di prenotazione online tramite moduli digitali dedicati.

Questo ambizioso progetto di prossimità rientra nel più ampio programma “Giovani Costellazioni Evolution“, sostenuto economicamente da regione Lombardia tramite il bando “La Lombardia è dei giovani 2025“. La gestione è affidata ad Asci come ente capofila, supportata da una fitta rete di partner del terzo settore e amministrazioni locali, tra cui la cooperativa sociale Il Mosaico, la Croce Rossa Italiana di Lomazzo e diverse associazioni culturali. Per qualunque ulteriore dettaglio o per risolvere dubbi sul calendario, è possibile contattare l’organizzazione via email all’indirizzo [email protected].

(foto dell’Informagiovani)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09