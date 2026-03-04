SARONNO – Ricoveri e interventi in aumento, nuove apparecchiature già installate e decine di assunzioni. Sono alcuni dei dati presentati in consiglio regionale dall’assessore al Welfare Guido Bertolaso nel corso del question time dedicato alla situazione dell’ospedale di Saronno.

L’assessore ha risposto all’interrogazione presentata dai consiglieri regionali del Partito Democratico Samuele Astuti e Gigi Ponti, che hanno chiesto chiarimenti sugli investimenti annunciati negli ultimi anni e sulle prospettive di rilancio della struttura sanitaria.

Durante il dibattito in aula al Pirellone, Gigi Ponti ha ricordato il ruolo strategico del presidio sanitario: “L’ospedale di Saronno è un punto di riferimento per un bacino sovraprovinciale che coinvolge Varese, Monza e Brianza, Como e l’area nord-ovest di Milano”. Il consigliere ha però sottolineato come negli ultimi anni la struttura abbia vissuto una fase di ridimensionamento, con una riduzione dei posti letto e dell’attività complessiva.

Nella sua replica Guido Bertolaso ha ribadito la linea della Regione: “Avevo chiarito che l’ospedale non avrebbe chiuso e che l’impegno regionale sarebbe stato quello di potenziarlo attraverso interventi strutturali e nuove apparecchiature. Non è rimasta una dichiarazione: il potenziamento è documentato da atti e risultati già conseguiti”.

Secondo i dati illustrati dall’assessore, nel 2025 rispetto al 2023 risultano in crescita diversi indicatori dell’attività ospedaliera: i ricoveri sono passati a 6.578 con un aumento del 34,5 per cento, gli interventi chirurgici a 6.115 con un incremento del 49 per cento e i posti letto medi sono saliti a 167,67 con una crescita del 12,2 per cento. Gli accessi al pronto soccorso risultano invece sostanzialmente stabili con 27.431 accessi.

Sul fronte tecnologico sono state acquisite apparecchiature per circa 3,8 milioni di euro, tra cui una Tac a 128 strati, un acceleratore per radioterapia, due gamma camere e un sistema radiologico fisso. È inoltre in corso la digitalizzazione del Dea, il dipartimento di emergenza e accettazione.

Capitolo personale: nel 2025 risultano 91 nuove assunzioni, tra cui 27 medici e 60 operatori del comparto sanitario. Proseguono inoltre concorsi, mobilità e altre misure per rafforzare gli organici nelle specialità più critiche, in particolare anestesia e pronto soccorso.

Gli investimenti strutturali complessivi ammontano a circa 21 milioni di euro. Tra gli interventi già conclusi figurano la ristrutturazione dell’area pronto soccorso, l’obitorio, il Padiglione Grigio, alcuni lavori di riqualificazione energetica e nuove asfaltature. Sono invece in corso o programmati gli interventi sui Padiglioni Marrone e Rosso, finanziati con fondi nazionali per oltre 9 milioni di euro, mentre è stata aggiudicata la gara per la ristrutturazione del Padiglione Verde da 6 milioni.

“Continueremo a presidiare l’evoluzione dell’ospedale con un monitoraggio costante e con gli interventi necessari – ha concluso Bertolaso – perché su questi temi conta garantire continuità e sicurezza dei servizi”.