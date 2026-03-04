Primo piano

SARONNO – “La sanità pubblica sempre più sacrificata dalla Regione Lombardia mentre l’ospedale di Saronno attende risposte, come risposte le attendono tutti i saronnesi e i cittadini dei comuni limitrofi. Il gruppo consigliare del Pd in Regione chiede lo stato di fatto delle promesse (non mantenute) fatte nel 2024 e lo chiede con un’interrogazione urgente riportando la situazione di riduzione delle prestazioni del nostro nosocomio”.

Inizia così la nota del Pd Saronno che commenta il confronto avvenuto ieri in consiglio regionale.

L’interrogazione riporta che già tra il 2019 ed il 2022 si siano persi un centinaio di posti letto passando da 248 a 157. Nel 2023 l’assessore Regionale al Welfare, Bertolaso, aveva assicurato che l’ospedale non sarebbe mai stato chiuso ma che sarebbe stato invece potenziato.

Nel 2024 era stato presentato un piano di rilancio di 30 milioni di euro che prevedeva investimenti per ristrutturazioni e nuove apparecchiature, promettendo di intervenire sul reperimento ad esempio di anestesisti e medici per il pronto soccorso. Doveva essere acquistata una nuova Tac e nuove apparecchiature d’avanguardia per il reparto oncologia.

Dovevano essere eseguiti interventi di edilizia sanitaria assicurando il recupero di posti letto. Di tutto questo il gruppo regionale del Pd ha chiesto conto all’assessore per sapere gli stati di avanzamento delle promesse fatte: stato di avanzamento effettivo degli interventi di edilizia sanitaria ed ammodernamento tecnologico; quali risorse risultino già stanziate e impegnate; quali azioni concrete siano state adottate per il reclutamento e la copertura delle figure professionali necessarie; con quali tempi si prevede di restituire stabilità organizzativa a questa struttura di rilevanza sovraprovinciale.

Questo è quanto chiediamo come partito democratico e come saronnesi ad una regione, la Lombardia, sempre più attenta ad aiutare e spingere la sanità privata e a scaricare invece quella pubblica, che dovrebbe invece essere un diritto costituzionale di tutti i cittadini.

