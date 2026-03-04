Città

SARONNO – Una richiesta di chiarimento sulle dichiarazioni rilasciate da Beppe Gorla sul progetto dell’ex scuola Bernardino Luini. A intervenire è l’ex sindaco Augusto Airoldi, che in una nota inviata alla redazione contesta quanto affermato dal proprietario dell’area ex Isotta Fraschini in merito al riconoscimento della pubblica utilità.

Tutto parte con il sopralluogo di ieri, martedì 3 marzo, all’interno dell’ex Bernardino Luino quando Beppe Gorla che ha acquistato lo spazio da Ferrovienord ha rilasciato alcune dichiarazioni, anche video, in particolare sulla richiesta di “pubblico interesse” proprio il recupero

Su questo punto arriva la replica dell’ex primo cittadino, che sostiene che agli atti comunali non risulterebbe alcuna richiesta formale presentata durante il suo mandato: “Ho letto gli articoli pubblicati il 3 marzo su ilSaronno – spiega in una lettera alla redazione – in merito al progetto relativo all’ex scuola Bernardino Luini e, in particolare, le dichiarazioni rese dall’ingegner Giuseppe Gorla circa presunte richieste di riconoscimento della pubblica utilità da lui presentate durante la mia Amministrazione e da questa respinte”.

Nel suo intervento l’ex sindaco ricorda quanto affermato da Gorla nell’intervista video: “Nel corso dell’intervista l’ingegner Gorla afferma testualmente di aver più volte chiesto il riconoscimento della pubblica utilità e che tale richiesta sarebbe stata negata dall’Amministrazione da me guidata”. Airoldi precisa però che, per quanto a sua conoscenza, non risulterebbero atti formali in tal senso. “Ritengo doveroso precisare che, per quanto mi risulti, agli atti del Comune non è mai pervenuta alcuna istanza di riconoscimento della pubblica utilità relativa al progetto in questione nel periodo del mio mandato. Conseguentemente non esistono provvedimenti di diniego riconducibili alla mia Amministrazione“.

Nel documento inviato alla redazione, l’ex sindaco invita quindi Giuseppe Gorla a produrre eventuale documentazione che dimostri la presentazione delle richieste citate. “Poiché le richieste rivolte al Comune e i relativi provvedimenti sono oggetto di protocollazione e tracciabilità, invito l’ingegner Gorla, qualora ritenga il contrario, a produrre la documentazione attestante l’avvenuta presentazione di tali istanze e gli eventuali atti di risposta”.

In conclusione Airoldi chiede “in mancanza di tale documentazione, ritengo necessario che venga pubblicata una rettifica, al fine di garantire ai lettori una corretta ricostruzione dei fatti”.

