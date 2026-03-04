GERENZANO – Il paese perde uno dei volti storici dell’artigianato locale. È scomparso a 79 anni Pasquale Presti, figura conosciuta e stimata a Gerenzano, legata in particolare allo sviluppo delle attività nella zona di via Ugo Foscolo.

Per molti residenti il suo nome è associato all’autolavaggio che aveva aperto diversi anni fa, in un periodo in cui quell’area del paese iniziava a crescere dal punto di vista commerciale. Con quella scelta imprenditoriale fu tra i primi a credere nelle potenzialità di quel tratto di territorio, contribuendo a renderlo nel tempo un punto frequentato e vivo.

La sua attività è diventata negli anni un riferimento per tanti automobilisti della zona. Non solo un servizio per chi passava con l’auto, ma anche un luogo quotidiano di incontro dove spesso si scambiavano due parole, consigli e momenti di convivialità.

L’autolavaggio ha rappresentato anche una piccola palestra di lavoro per diversi giovani di Gerenzano. Proprio tra le corsie e le spazzole dell’impianto molti ragazzi hanno trovato il loro primo impiego, iniziando a fare esperienza grazie alla fiducia e agli insegnamenti di Pasquale Presti.

Chi lo ha conosciuto lo ricorda come una persona operosa e sempre presente, attenta ai clienti e disponibile con tutti. Un imprenditore che ha saputo costruire nel tempo rapporti di fiducia con la comunità e con i tanti clienti che negli anni hanno frequentato la sua attività.

L’ultimo saluto si terrà a Saronno giovedì 5 marzo nella chiesa parrocchiale di S. Giuseppe – quartiere Matteotti. Il rosario sarà recitato alle 9,45 e la celebrazione funebre inizierà alle 10. Al termine seguirà la cremazione.

