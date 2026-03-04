Softball

BOLLATE – Manca meno di un mese all’inizio del campionato di serie A1 e il Bollate Softball si prepara alla nuova stagione con due importanti conferme: lo staff tecnico campione d’Italia e d’Europa resterà alla guida della squadra e Quick Mill Srl sarà il nuovo main sponsor per il 2026.

Sul fronte tecnico, la società ha rinnovato la fiducia al manager Eduardo Arocha (ex Saronno) e ai coach Alex Hernandez e Ramon Vazquez Cedeño, protagonisti delle recenti vittorie tricolori ed europee. Una scelta nel segno della continuità, con l’obiettivo di difendere i titoli conquistati e mantenere Bollate ai vertici del softball italiano e continentale.

Novità rilevante anche sul piano societario: Quick Mill Srl diventa main sponsor della stagione 2026. L’azienda, già partner del club nel 2025, è un marchio storico nella produzione di macchine da caffè, simbolo dell’artigianalità italiana, recentemente riconosciuto come Marchio Storico di Interesse Nazionale.

Soddisfazione nelle parole del presidente Guido Soldi: “Con Quick Mill condividiamo la passione per l’eccellenza, la voglia di dare sempre il massimo e di raggiungere ottimi risultati. Ci auguriamo che la nostra collaborazione possa durare per tanto tempo. Vogliamo ringraziare Quick Mill per credere in noi e nel nostro progetto”. Bollate si presenta così ai nastri di partenza della nuova A1 con basi solide, puntando a confermarsi protagonista anche nel 2026.

