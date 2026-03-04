Cronaca

SOLARO – Sfreccia a quasi 100 chilometri orari e non si ferma all’alt della polizia locale. Il giorno successivo però il proprietario dell’auto si presenta al comando e paga oltre mille euro di multa, senza indicare chi fosse alla guida. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi durante un controllo della polizia locale lungo corso Europa, lo stradone che entra a Solaro da sud, dove il limite di velocità è di 50 chilometri orari. Con il telelaser gli agenti hanno rilevato un’auto che viaggiava a 98 chilometri orari, ma quando è stato intimato l’alt il conducente ha proseguito senza fermarsi.

Verificato che il veicolo non risultava rubato, gli accertamenti sono stati rivolti al proprietario. Per l’eccesso di velocità e il mancato rispetto dell’alt sono state contestate sanzioni per complessivi 630 euro.

Alla richiesta di indicare chi fosse alla guida, il proprietario ha scelto di non comunicarlo, come consentito dal codice della strada, pagando però altre due sanzioni da 291 euro ciascuna. Il totale è così arrivato a 1.212 euro, ridotti a 1.011 euro grazie allo sconto per il pagamento entro cinque giorni.

