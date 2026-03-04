Città

SARONNO – Il sopralluogo ha mostrato un edificio segnato dal tempo, con travi puntellate e muri scrostati. Ma per molti saronnesi quelle stanze vuote hanno fatto riemergere ricordi di aule, banchi e vita scolastica quotidiana. Dopo le immagini diffuse ieri dell’ex scuola media Bernardino Luini, nel quartiere retrostazione a ridosso dei binari, diversi cittadini hanno condiviso con ilSaronno memorie personali legate allo stabile.

Tra i commenti arrivati nelle ultime ore c’è quello di chi in quelle aule ha trascorso gli anni delle medie e oggi guarda lo stabile con amarezza: “Questa tanti anni fa era la mia scuola media. Ora ho 65 anni, fate voi il conto di quanti anni sono passati. Possibile che non si potesse fare qualcosa prima di arrivare a ridurla così?”.

Un sentimento simile emerge anche in altre testimonianze di ex studenti: “Ho frequentato questa scuola e mi addolora molto vederla in questo stato. È rimasta vuota per troppo tempo”.

Nei ricordi dei cittadini riemerge anche la storia più lontana dell’edificio: “Questo edificio nacque negli anni Venti come sede della direzione e degli uffici della Cemsa. Alla fine degli anni Cinquanta venne convertito prima in scuola di avviamento commerciale e poi in scuola media. Era però una struttura poco adatta a ospitare una scuola e, finito il boom scolastico alla fine degli anni Settanta, è rimasta inutilizzata. Oggi, tra l’altro, una scuola in quella posizione non avrebbe neppure i requisiti minimi e le distanze necessarie dalla ferrovia”.

Tra le testimonianze più dettagliate anche quella di chi ricorda perfettamente gli spazi interni e l’organizzazione delle classi: “Mio padre mi raccontava che all’inizio l’edificio era la mensa della Cemsa e che durante la guerra, con l’arrivo dei tedeschi, venne occupato da loro. Io invece ci ho fatto le scuole medie. Ricordo che si entrava dai portici: al piano terra c’erano le classi maschili, mentre quelle femminili erano al primo piano. Nell’ultima aula a destra, quella verso la ferrovia di fronte ai servizi, c’era anche un bellissimo caminetto con il soffitto a cassettoni. Nelle foto pubblicate non l’ho visto e mi è dispiaciuto. Spero davvero che questo edificio possa tornare allo splendore che merita”.

Oggi l’edificio, di circa 1100 metri quadrati, è stato acquistato dalla società Saronno città dei beni comuni da Ferrovienord per 1,3 milioni di euro. Il progetto, che punta ad ospitare la Fondazione Daimon, prevede la realizzazione di otto aule e tre laboratori collocati nei locali seminterrati, organizzati attorno a una piazza interna dove si cercherà di mantenere anche alcuni posti auto.

Il sopralluogo di ieri è stato anche l’occasione per fare il punto sul futuro dello stabile. Beppe Gorla, proprietario di Saronno città dei beni comuni, ha ribadito la necessità di poter intervenire rapidamente per mettere in sicurezza l’edificio, oggi sostenuto da numerosi puntelli. L’obiettivo è utilizzare l’iter degli immobili di pubblica utilità per accelerare i tempi e avviare i primi interventi senza attendere l’intero iter autorizzativo.

