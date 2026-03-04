Comasco

ROVELLASCA – È stato arrestato un trentaduenne residente a Rovellasca dopo una rapina ai danni di due tifosi dell’Inter avvenuta nel pomeriggio di martedì 3 marzo a Como, nelle ore che precedevano la partita di Coppa Italia tra Como e Inter allo stadio Sinigaglia.

L’episodio si è verificato intorno alle 16 nei giardini del Monumento ai Caduti, nella zona del Tempio Voltiano, proprio a pochi passi dall’impianto sportivo. Una coppia di sostenitori nerazzurri, arrivata in città per assistere alla partita, stava passeggiando quando è stata accerchiata da quattro ultras della tifoseria comasca.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, i quattro giovani avrebbero circondato la coppia minacciandola e riuscendo a strappare con forza una piccola bandiera dell’Inter che i tifosi avevano con sé. Dopo l’aggressione il gruppo si è allontanato rapidamente.

La segnalazione al numero unico di emergenza 112 ha fatto scattare l’intervento immediato della polizia. Gli agenti sono riusciti in breve tempo a individuare i presunti responsabili all’interno di un bar poco distante, dove sono stati identificati e portati in Questura per gli accertamenti.

La bandiera sottratta è stata recuperata proprio addosso al trentaduenne di Rovellasca, ritenuto il principale responsabile dell’episodio. Per lui è scattato l’arresto con l’accusa di rapina. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima fissato per mercoledì 4 marzo.

Gli altri tre giovani coinvolti – un diciannovenne di Grandate e due fratelli ventenni residenti a Luisago – sono stati denunciati. Tutti risultano incensurati ma legati a un gruppo della tifoseria organizzata del Como.

L’episodio sarebbe maturato nel clima di tensione tra tifoserie rivali in vista della partita di Coppa Italia disputata la sera stessa allo stadio Sinigaglia. La posizione dei quattro giovani resta ora al vaglio della polizia.

(foto archivio)

