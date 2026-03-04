Sport

RESCALDINA – La scorsa domenica 22 febbraio è iniziato il girone di ritorno del campionato nazionale di Serie A di tchoukball che ha visto impegnate nella palestra della scuola Ottolini di Rescaldina i Saronno Castor e i Saronno Pollux contro la squadra toscana Empoli White Wallers.

Una prima giornata del girone di ritorno molto positiva, soprattutto per i Saronno Pollux che, battendo di misura i toscani dell’Empoli White Wallers, hanno potuto festeggiare la prima vittoria stagionale in una partita infinita e ricca di emozioni combattuta fino all’ultimo respiro. Risultati molto positivi anche per i Saronno Castor che si aggiudicano con scioltezza il derby saronnese con i Pollux per 62-29 e la partita disputata contro gli Empoli White Wallers per 67-48.

I risultati

Saronno Pollux 53 – 52 Empoli White Wallers

Saronno Castor 65 – 29 Saronno Pollux

Saronno Castor 67 – 48 Empoli White Wallers