TRADATE – Nuovo appuntamento dedicato ai più piccoli alla biblioteca civica Frera di via Zara 37. venerdì 6 marzo alle 16.30 è in programma “Passeggiando nel bosco”, iniziativa a cura del gruppo Voci di Carta. L’evento prevede letture e un laboratorio creativo rivolti ai bambini tra i 3 e i 7 anni. Un pomeriggio pensato per avvicinare i più piccoli ai libri attraverso racconti e attività manuali ispirate al tema del bosco.

Per partecipare è richiesta la prenotazione. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la gli uffici della biblioteca Frera al numero telefonico 0331841820 oppure scrivere all’indirizzo [email protected].

(foto archivio: un precedente evento dedicato ai bambini sempre all’intenro della biblioteca Frera di Tradate)

04032026