Primo piano

TRADATE – Il prossimo 8 marzo, la palestra del liceo Marie Curie di Tradate sarà teatro dell’ultimo concentramento indoor stagionale di mini baseball e softball dedicato alla categoria dai 6 agli 8 anni.

La ormai nota mascotte gialloblu Oreste accoglierà i giovani aspiranti giocatori di baseball e softball alle 9.30 della prossima domenica per poi finire alle 18.30 dello stesso giorno. Una giornata, dunque, all’insegna dello sport, del fair play e della valorizzazione dei giovani durante la quale, oltre la squadra organizzatrice degli Hornets Varese, saranno presenti numerose società lombarde tra cui Saronno Softball, Ares Milano, Rhobaz Nation, Brescia Baseball e Senago. Per i non appassionati di baseball e softball sarà anche un’occasione per conoscere uno sport meno popolare in Italia.