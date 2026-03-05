Basket

SARONNO – Torna in campo questa sera la Robur Saronno per il recupero della 6ª giornata di ritorno del campionato di Serie B Interregionale. I biancoblù saranno impegnati alle 21.30 al PalaIseo di Milano, in via Iseo, contro Social Osa dell’ex tecnico saronnese, Stefano Gambaro (foto).

La formazione guidata da coach Luca Ansaloni affronta una sfida importante nella corsa per evitare le posizioni di coda della classifica. In palio ci sono infatti punti pesanti in chiave salvezza in una gara che si preannuncia equilibrata e impegnativa.

Di fronte ai roburini ci sarà una squadra esperta come Social Osa, allenata dall’ex tecnico della Robur Stefano Gambaro. Tra le fila dei milanesi militano anche altri ex saronnesi, il playmaker Nasini e l’ala Maspero. Il gruppo milanese è considerato di buon livello e, nonostante qualche problema di infortuni nel corso della stagione, resta una formazione solida che punta ai playoff. All’andata la partita fu molto combattuta e anche questa sera si annuncia una sfida tipica della categoria, nella quale serviranno attenzione e intensità per tutti i quaranta minuti.

La gara sarà diretta dagli arbitri Leo Mamone di Novara e Vincenzo Luppino di Cucciago.

