Basket serie B, Robur Saronno beffata a 3 secondi dalla fine
5 Marzo 2026
MILANO – Nel recupero della 6′ giornata di ritorno, giovedì sera al Palaiseo di Milano, grossa delusione per la Robur Saronno battuta dalla Social Osa dopo un epilogo di gara tiratissimo, con un canestro da tre… a tre secondi dalla fine.
Avanti i saronnesi, 45-50, a metà partita. Poi tante emozione nelle fasi conclusive del match: 78.78 a meno di due minuti dalla conclusione, con l’ex saronnese Maspero mattatore del finale. Si va al 80-80 a 1’20” dal termine, con l’italo-americano della Robur, Basili, a spingere la sua squadra nei momenti decisivi. A 25” Basili con 2 punti porta il risultato sul 80-84. Ma Di Franco con una tripla la riapre a tredici secondi dal termine. Rimessa nelle mani di Fioravannti, palla per Pellegrini che subisce fallo; a segno il primo tiro libero ma non iil secomdo. e per i milanesi segna Macchi a 3” dal conclusione, Social Osa vince 86-85.
(foto; una fase della partita di giovedì sera a Milano)
05032026