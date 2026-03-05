Città

SARONNO – “Orso Papillon libero”, questo il grido dell’associazione Centopercento animalisti i cui attivisti, nella giornata di oggi, hanno affisso nel circondario striscioni per portare l’attenzione sulla vicenda dell’orso Papillon e sul presidio che si terrà per chiederne la liberazione, programmato per sabato 28 marzo alle 14.30 davanti al Casteller a Trento.

Gli striscioni sono stati affissi nella zona di Saronno per ricordare l’evento, precisamente in zona depuratore di Rescaldina, ex Novartis di Origgio e stazione di Saronno Sud.

“Se, dopo anni di detenzione e maltrattamenti psicologici gli sarà probabilmente impossibile riadattarsi a una vita libera nelle sue montagne, deve almeno esser trasferito in un’oasi dove possa trovare condizioni migliori. Esistono già opzioni in questo senso”, così si legge nella nota diffusa dalla associazione. “Gli attivisti di Centopercento animalisti continuano la lotta per indurre la provincia di Trento e la sua giunta a recedere dalla posizione ostinata di volerlo mantenere in prigione.”

“Denunciamo la politica di odio contro tutti gli animali liberi, in particolare orsi e lupi, in atto nella regione. E’ un appuntamento importante per tutti coloro che amano e rispettano la natura e gli animali. Il presidente Fugatti è ufficialmente invitato al presidio, siamo curiosi di conoscere le motivazioni della sua giunta che nega il trasferimento di Papillon in una struttura adeguata. Oltretutto gratis.”

