Calcio Eccellenza, la Caronnese ritrova tre punti: ko la Vis Nova Giussano
5 Marzo 2026
CARONNO PERTUSELLA – Dopo la sconfitta a sorpresa di domenica scorsa a Vigevano, la Caronnese ritrova tre punti battendo la Vis Nova Giussano nella sfida disputata allo stadio comunale di Caronno Pertusella alle 20.30 di ieri 4 marzo in occasione del turno infrasettimanale valido per la ventisettesima giornata di campionato del girone A di Eccellenza Lombardia.
Nonostante numerosi azioni e un continuo possesso palla, i padroni di casa non riescono a imporsi nel primo tempo sugli avversari. Il vento cambia nella ripresa quando, precisamente 11 del secondo tempo, Cannizzaro libera Di Quinzio che, con una forte conclusione diagonale, insacca il pallone in rete mettendo a segno un goal importantissimo che vale ben tre punti con cui la squadra rossoblu di Caronno Pertusella consolida il terzo posto del girone a tre lunghezze di distanza dalla Solbiatese e ben tredici dalla capolista Arconatese.
CARONNESE-VIS NOVA 1-0
CARONNESE: Paloschi, Cerreto, Vitofrancesco, Ortelli, Tumino, Sorrentino, Malvestio, Cannizzaro, El Hilali, Corno, Di Quinzio (38′ st Ghibellini). A disposizione: Colombo, Vaghi, Macaluso, Terrini, Cappi, Inviti, Sarkar, Signorile. All. Michele Ferri.
VIS NOVA: Brambilla, Berton, Rigoni (38′ st Vincenzi), Boccardo (32′ st Redaelli), Mantegazza, Agosta (43′ st Schiavina), Radice, Mauri (20′ st Trezza), Traversa, Vian, Marzucca. A disposizione: Romano, Tranquillini, Arienti, Piacenti, Barbaro. All. Alessandro Russi.
(foto da archivio)