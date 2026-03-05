Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Tra i protagonisti del prossimo Torneo di Viareggio ci sarà anche un giovane della Varesina di Vemegono Superiore. Il difensore Lorenzo Maddalon (foto) è stato infatti convocato nella Rappresentativa Serie D della Lega nazionale dilettanti guidata dal selezionatore Giuliano Giannichedda.

Maddalon fa parte del gruppo di 23 calciatori classe 2008 scelti tra le società di Serie D (con alcuni fuoriquota 2007 e un 2009) per prendere parte alla 76ª edizione della Viareggio Cup, uno dei tornei giovanili più prestigiosi a livello internazionale. La partecipazione rappresenta una vetrina importante per i giovani talenti dei dilettanti: in passato proprio da questa esperienza sono passati giocatori poi arrivati fino alla Serie A.

Nel gruppo dei convocati figurano anche altri tre giocatori di squadre lombarde: Giacomo Agogliati dell’Oltrepò, Ludovico Di Nella del Club Milano e Simone Meriggi della Pro Sesto.

Il programma della Rappresentativa

La Rappresentativa Serie D debutterà nel girone 4 martedì 10 marzo alle 17 contro i nigeriani del Future Pro Soccer allo stadio Buon Riposo di Seravezza. La seconda partita è in programma giovedì 12 alle 14.30 contro l’Academy Potey Keahson a Lido di Camaiore, mentre l’ultima gara del girone sarà sabato 14 alle 14.30 contro l’Athletic Palermo a Badesse. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale della Lega nazionale dilettanti.

