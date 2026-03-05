Calcio

CESATE – Impresa dello Sc United che nella serata di mercoledì 4 marzo ha conquistato la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia Promozione battendo in trasferta l’Afforese per 2-1 nei quarti di finale.

La gara si era messa subito in salita per la formazione guidata da Max Villa, andata sotto dopo appena quattro minuti per la rete di Pietro Tripoli, recente acquisto dell’Afforese. Lo Sc United ha inoltre dovuto giocare in inferiorità numerica per oltre un’ora, ma nonostante questo è riuscito a ribaltare la partita nella ripresa. A firmare la rimonta sono stati prima Marco Confalonieri e poi Jordan Pedrocchi, autori dei gol che hanno consegnato alla squadra di Cesate uno storico passaggio del turno.

Per lo Sc United, attualmente terzo nel girone C del campionato di Promozione, si aprono ora le porte della semifinale. L’avversario sarà il Franco Scarioni, con sfide di andata e ritorno in programma mercoledì 1 aprile e mercoledì 15 aprile.

(foto Sc United)

05032026