SARONNO – Il caso della baracca abusiva alla Cascina Colombara e dell’arresto del 25enne del Benin violento con una residente torna sotto i riflettori con un’interrogazione presentata da Obiettivo Saronno con la firma della consigliera Novella Ciceroni, indirizzata alla sindaca e all’assessore ai servizi sociali Matteo Fabris. L’atto chiede chiarimenti sulla gestione da parte dei servizi sociali comunali della situazione abitativa e sociale dell’uomo, successivamente arrestato dai carabinieri per minacce e aggressioni ai danni della residente.

Nel documento si ricorda come la vicenda abbia avuto ampia eco pubblica tra gennaio e febbraio, quando è emersa la presenza dell’uomo – originario del Benin e richiedente protezione internazionale poi respinto dalla commissione territoriale – che aveva costruito una baracca abusiva in un’area pubblica della Cascina Colombara.

L’interrogazione chiede innanzitutto di ricostruire il percorso di presa in carico da parte del Comune. In particolare si domanda “per quali servizi, date e modalità il Comune ha preso in carico del 25enne a partire dal suo arrivo a Saronno e quali strutture e percorsi di assistenza gli sono stati formalmente proposti dai servizi sociali”.

Un altro punto riguarda la situazione abitativa dell’uomo nelle diverse fasi della permanenza in città. I consiglieri chiedono di chiarire “dove ha vissuto e dormito Mustafà in ogni fase temporale precedente e successiva all’affidamento iniziale da parte del Cas o dei servizi sociali”, verificando anche se corrispondano al vero alcune segnalazioni secondo cui, prima della costruzione della baracca, avrebbe abitato in un immobile di proprietà della sindaca o di un suo familiare.

L’interrogazione si concentra poi sulle attività svolte dai servizi sociali. Si chiedono dettagli su “quali interventi specifici, come colloqui sociali, mediazioni o proposte di inserimento lavorativo, siano stati effettuati e con quali risultati documentati”.

Un ulteriore passaggio riguarda il tema dei rifiuti dell’assistenza: l’atto chiede di chiarire “se e come i servizi sociali abbiano rilevato formalmente il rifiuto da parte dello straniero di accettare le forme di assistenza volontaria offerte dal Comune”.

Tra le domande anche le eventuali valutazioni preventive sulla condizione di vulnerabilità dell’uomo prima della costruzione della baracca abusiva e le misure eventualmente adottate per evitare situazioni di marginalità estrema.

Infine viene chiesto di chiarire il coordinamento tra Comune, Prefettura e strutture del sistema di accoglienza e quali procedure l’amministrazione intenda adottare “al fine di migliorare la gestione di casi analoghi in futuro”.

L’interrogazione prevede una risposta scritta da parte dell’amministrazione comunale nei tempi stabiliti dal regolamento del consiglio comunale.

