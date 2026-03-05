Città

SARONNO – E’ stata la seduta fiume della commissione Sicurezza e Commercio, mercoledì sera dalle 1845 fino ad oltre le 21,30 l’occasione per la sindaca Ilaria Pagani per tornare sulla vicenda della baracca abusiva alla Colombara e dell’aggressione alla saronnese. La prima cittadina ha scelto di intervenire direttamente per chiarire alcuni aspetti della vicenda, togliendosi “qualche sassolino dalle scarpe” dopo alcune puntualizzazioni e domande dei commissari e la notizia di un’interrogazione presentata da Obiettivo Saronno.

Il primo punto affrontato è stato quello dell’occupazione abusiva di un immobile di cui la sindaca è comproprietaria, episodio collegato alla presenza dell’uomo poi coinvolto nella vicenda della Colombara.

“Se una persona occupa uno spazio privato, il proprietario fa una denuncia di occupazione abusiva, che è quello che ho fatto io. Non è una colpa della proprietà se qualcuno occupa uno spazio”. La sindaca ha spiegato di aver presentato due denunce per l’occupazione dell’immobile e ha ricordato come l’allontanamento dell’uomo sia avvenuto anche perché nello stabile dovevano partire lavori di ristrutturazione. “Quando apre un cantiere non ci devono essere persone che possano essere messe in pericolo”.

Pagani ha poi raccontato di aver accompagnato personalmente l’uomo ai servizi sociali nel tentativo di avviare un percorso di aiuto. “L’ho accompagnato ai servizi sociali perché potesse essere seguito. Io ho fatto quello che era in mio potere per indirizzarlo verso un servizio che potesse aiutarlo”.

La sindaca ha però sottolineato che gli operatori non possano imporre percorsi obbligatori. “All’interno dei servizi sociali non possono obbligare nessuno a seguire gli interventi che vengono proposti. Una persona è libera anche di rifiutare l’aiuto. Ed è quello che è accaduto”.

Da qui la rivendicazione della propria condotta: “Io non mi vergogno che questa persona sia entrata in casa mia. Anzi, ho denunciato la sua presenza in un edificio privato. Sembra quasi che sia colpa mia se qualcuno occupa una proprietà, e questo mi sembra assurdo”.

Nel corso dell’intervento non è mancata anche una stoccata sull’intervento sindaco di Gallarate, Andrea Cassani, citato più volte nei giorni scorsi per una sollecitazione sulla vicenda del richiedente asilo. “Il sindaco di Gallarate farebbe bene a guardare i suoi problemi, perché mi sembra che Gallarate sia una delle città meno sicure della provincia. Personalmente non credo che il questore si muova “a gettone” e in base a questo tipo di sollecitazioni”.

La chiusura dell’intervento è stata dedicata proprio alla necessità di mettere agli atti queste spiegazioni. “Adesso queste risposte sono registrate nel verbale della commissione. Così è stata fatta chiarezza una volta per tutte perché, lo ribadisco, sulla vicenda non c’è nulla di cui mi debba vergognare”.

