CASTIGLIONE OLONA – La biblioteca civica di via Marconi a Castiglione Olona si conferma tra le realtà culturali più attive del territorio. Nel mese di febbraio numerose iniziative hanno animato gli spazi del Castello di Monteruzzo, coinvolgendo cittadini di tutte le età con incontri, laboratori e attività ludiche.

Tra gli appuntamenti proposti c’è stata l’escape library organizzata insieme al Sistema bibliotecario Valli dei Mulini, oltre al laboratorio di Caviardage guidato dalla pedagogista Chiara Zuffrano e dalla psicologa Federica Barboni. Spazio anche alla crescita personale con l’incontro condotto dalla dottoressa Cinzia Bagnaschino.

Non sono mancati i momenti dedicati ai più piccoli, con l’appuntamento stagionale del gruppo Voci di Carta e il “Book club” con la scrittrice Giuditta Campello. Le iniziative proseguiranno anche nei prossimi mesi con nuove attività pensate per coinvolgere la cittadinanza. Tra le novità in programma c’è anche un corso di scacchi dedicato ai bambini, con l’obiettivo di rendere la biblioteca sempre più un luogo di incontro, partecipazione e condivisione, oltre che di studio e lettura.

(foto: uno degli eventi che si è tenuto in biblioteca)

05032026