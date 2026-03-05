Cronaca

ROVELLASCA – Controllati dalla polizia alla stazione ferroviaria lungo la linea Saronno-Como, vengono trovati in possesso di sostanze stupefacenti e segnalati alla prefettura come assuntori. È successo l’altra sera, attorno alle 22.40, negli spazi della stazione delle Ferrovie Nord di Cadorago, dove una volante della polizia di stato di Como, impegnata nei servizi di controllo del territorio, ha fermato due cittadini tunisini di 25 e 29 anni, residenti rispettivamente a Rovellasca e Cadorago e regolari sul territorio.

Durante il controllo gli agenti hanno notato l’atteggiamento nervoso dei due uomini. Alla richiesta di mostrare eventuali sostanze, il 29enne ha consegnato spontaneamente un involucro con circa 6,5 grammi di hashish, mentre il 25enne ha estratto una pallina termosaldata contenente circa mezzo grammo di cocaina.

I due sono stati accompagnati in questura per gli accertamenti e al termine delle verifiche sono stati sanzionati amministrativamente e segnalati alla prefettura di Como come assuntori di sostanze stupefacenti.

