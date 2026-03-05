SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 4 marzo, spazio alla cronaca con una tentata rapina sventata grazie alla prontezza di una cassiera, ma anche al ricordo di una figura molto conosciuta in paese. Non sono mancati aggiornamenti su sanità, sicurezza stradale e un episodio di tensione tra tifosi.

Ha tentato una rapina all’Eurospin ma è stato riconosciuto dalla cassiera, che era stata sua compagna di scuola: colto di sorpresa, il trentenne ha rinunciato al colpo ed è fuggito dal supermercato.

Cordoglio a gerenzano per la scomparsa di Pasquale Presti, storico titolare dell’autolavaggio di via Foscolo, attività molto conosciuta e punto di riferimento per tanti clienti della zona.

Sul futuro dell’ospedale di saronno interviene l’assessore regionale Bertolaso che replica alle critiche del Pd citando i dati dell’attività: ricoveri al 34% e interventi chirurgici al 49%.

Ha sfrecciato a 98 chilometri orari e non si è fermato all’alt dei carabinieri: alla fine il conto è arrivato al proprietario del veicolo con sanzioni per oltre mille euro.

Momenti di tensione tra tifosi quando un 32enne di Rovellasca ha strappato la bandiera dell’Inter a una coppia: l’uomo è stato arrestato e nei guai sono finiti anche altri tre coinvolti nell’episodio.