SARONNO – Oltre seicento persone hanno partecipato sabato 28 febbraio alla settima edizione dell’Iftar in moschea, uno degli appuntamenti di questo tipo più partecipati in Italia. L’iniziativa è stata organizzata dal Centro islamico di Saronno e ha riunito fedeli, cittadini e rappresentanti delle istituzioni in un momento di condivisione legato al periodo del Ramadan.

Alla serata hanno preso parte numerosi concittadini insieme a rappresentanti istituzionali di diversi comuni del territorio. Presenti anche parlamentari di maggioranza e opposizione, giornalisti e rappresentanti delle principali organizzazioni islamiche nazionali.

L’iniziativa ha visto inoltre la partecipazione di diverse associazioni laiche e religiose del territorio, oltre a influencer e youtuber che hanno seguito e raccontato l’evento sui propri canali. L’incontro si è svolto in un clima di serenità e partecipazione, con l’obiettivo di favorire il dialogo e la conoscenza reciproca tra comunità diverse.

Al termine dell’evento il Centro islamico di Saronno ha diffuso un messaggio di ringraziamento rivolto a tutti i partecipanti. “Desideriamo esprimere un ringraziamento profondo e sincero agli oltre 600 partecipanti che hanno preso parte alla settima edizione dell’Iftar in moschea, oggi tra gli eventi di questo tipo più grandi d’Italia. Anche quest’anno tantissimi concittadini hanno scelto di condividere con noi questo momento speciale insieme a rappresentanti delle istituzioni, parlamentari, giornalisti e rappresentanti delle principali sigle islamiche nazionali”.

Nel messaggio si sottolinea anche il significato dell’iniziativa. “In giorni spiritualmente intensi ma anche umanamente difficili abbiamo voluto offrire uno spazio di gioia, comunità e speranza. In un mondo che spesso evidenzia divisioni e differenze, continuiamo a credere nel dialogo, nell’incontro e nella costruzione di legami veri”.

Il Centro islamico ha quindi dato appuntamento alle prossime edizioni dell’iniziativa: “Vi aspettiamo per continuare insieme a promuovere pace, unità e rispetto”.

