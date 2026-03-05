Politica

VARESE – “La crisi energetica non nasce oggi con le tensioni internazionali. Il problema è che l’Italia arriva a questa fase già fragile e impreparata. E il ministro Urso, ancora una volta, è incapace di dare le risposte che servono al Paese”. Così la vicepresidente dei deputati di Italia Viva Maria Chiara Gadda, parlamentare del Varesotto, ieri nel corso del question time con il ministro delle imprese e del Made in Italy.

“L’inflazione è alta, il costo dei carburanti è alle stelle, le bollette tra le più care d’Europa e il carrello della spesa sempre più pesante per le famiglie. Le tensioni geopolitiche non possono che aggravare la situazione. Inoltre – spiega – siamo uno dei Paesi europei più dipendenti dall’energia importata: significa che ogni crisi internazionale si scarica immediatamente sulle bollette di famiglie e imprese. Di fronte a questo scenario il governo non ha costruito alcuna strategia per ridurre la nostra dipendenza energetica. Non c’è uno strumento contro la speculazione e l’unico intervento rivendicato, il decreto bollette, non ha risolto i problemi delle famiglie e ha persino frenato investimenti strategici come quelli su biogas e biometano”.

“Invece di cercare scuse o addossare colpe il ministro Urso e il governo dovrebbero scusarsi per quello che non hanno fatto in questi anni”, conclude Gadda.

