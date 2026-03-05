Cronaca

LAZZATE – Rimane coinvolto in un incidente stradale, ma dai controlli dei carabinieri emerge che su di lui pendeva un ordine di carcerazione da quasi tre anni. È così finita con l’arresto la serata di un uomo di 55 anni di origine marocchina, senza fissa dimora e con precedenti penali. L’episodio è avvenuto sabato 21 febbraio in via Vittorio Veneto, dove l’auto guidata dal 55enne si è scontrata con un ciclomotore condotto da un minorenne. Sul posto sono intervenuti i soccorsi: il ragazzo è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Garbagnate Milanese, mentre l’automobilista è rimasto illeso.

Durante gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente, i carabinieri della stazione di Seveso hanno identificato i coinvolti e hanno scoperto che sull’uomo pendeva un ordine di carcerazione emesso nel marzo 2023 dalla Procura di Monza. Il 55enne doveva scontare otto mesi di reclusione per reingresso illegale in Italia dopo un precedente provvedimento di espulsione. Dopo le formalità di rito è stato arrestato e accompagnato in carcere per l’esecuzione della pena.

(foto: la scena dell’incidente)

