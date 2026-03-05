Altre news

SARONNO – Giovedì 5 marzo, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da condizioni in prevalenza poco nuvolose, con qualche nube sparsa possibile soprattutto nelle ore del mattino. Nel complesso il tempo si manterrà stabile e non sono previste precipitazioni.

Durante la prima parte della giornata potranno essere presenti alcuni addensamenti nuvolosi alternati a schiarite, ma senza fenomeni associati. Con il passare delle ore il cielo tenderà progressivamente a presentarsi più aperto, con ampie schiarite soprattutto nel pomeriggio e condizioni generalmente serene o poco nuvolose verso sera.

Le temperature resteranno su valori simili a quelli dei giorni precedenti. La minima mattutina sarà intorno ai 4°C, mentre nel corso del pomeriggio la massima potrà raggiungere i 14°C. I venti saranno deboli per tutta la giornata: al mattino soffieranno dai quadranti nord-orientali, mentre nel pomeriggio tenderanno a ruotare da sud-sudest. Non sono previste allerte meteo per il territorio.

Nel resto della Lombardia il rinforzo dell’alta pressione favorirà un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Sulle pianure occidentali e sulle Prealpi si alterneranno nubi sparse e schiarite, mentre sulle aree orientali della regione le aperture diventeranno più ampie soprattutto verso sera. Sulle Alpi e sulle Orobie il cielo si presenterà per lo più sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

—