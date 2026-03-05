Groane

LENTATE SUL SEVESO – Nel cuore del parco delle Groane, tra sentieri nel bosco e aree di brughiera, si prepara a fiorire un grande campo di tulipani. L’iniziativa nasce a Copreno, frazione di Lentate sul Seveso, negli spazi della cascina Grigione di via Tonale, dove la famiglia Alberio ha piantato migliaia di bulbi che nelle prossime settimane, con l’arrivo della primavera, daranno vita a una distesa colorata.

Il progetto è stato avviato all’interno dell’azienda agricola di famiglia, che ha deciso di destinare una parte dei propri terreni a un grande giardino a cielo aperto. I bulbi, messi a dimora in autunno, sono pronti ora a sbocciare creando un colpo d’occhio variopinto.

L’obiettivo è valorizzare il territorio e trasformare la cascina in un luogo di incontro. In occasione della fioritura, infatti, l’azienda agricola sta preparando anche una serie di iniziative ed eventi pensati per famiglie e visitatori.

(foto archivio: iniziativa analoga in zona)

05032026