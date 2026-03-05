Città

SARONNO – Sono state avviate le attività preliminari per la realizzazione dei nuovi uffici della polizia ferroviaria all’interno della stazione di Saronno di Ferrovienord. Gli spazi individuati si trovano al piano terra della stazione, lungo la banchina del binario 1 e saranno attrezzati con tutte le infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività, seguendo le stesse linee guida e modalità adottate per il nuovo posto Polfer di Milano Cadorna, inaugurato a novembre 2024.

Nel corso di alcuni sopralluoghi tecnici, sono stati effettuati una serie di rilievi ed è stata definita la logistica di cantiere. L’avvio dei lavori veri e propri è previsto per il mese di aprile, la conclusione per la fine del mese di luglio.

“Abbiamo voluto fortemente i nuovi uffici della Polizia Ferroviaria, che saranno collocati in un punto strategico della stazione di Saronno, in modo da agevolare le attività delle forze dell’ordine – commentano Fulvio Caradonna, consigliere delegato di Fnm e Pier Antonio Rossetti, presidente di Ferrovienord – Questo intervento rientra nella strategia del gruppo volta a migliorare le stazioni, che devono essere luoghi da frequentare e da vivere, dove gli utenti possano trovare servizi da utilizzare in un ambiente confortevole e garantito dal punto di vista della sicurezza. Ringraziamo la polizia ferroviaria che, anche grazie al nuovo importante presidio che mettiamo a loro disposizione, ci aiuta quotidianamente a perseguire questo obiettivo”.

LA CONVENZIONE – Dal gennaio 2013 è in vigore una convenzione tra Ferrovienord e Polizia Ferroviaria che sancisce la reciproca collaborazione per garantire la sicurezza nelle stazioni ferroviarie. Tra gli aspetti principali dell’intesa lo scambio di informazioni per orientare al meglio i servizi di Polizia e l’implementazione di dotazioni logistiche e tecnologiche a supporto dell’attività di vigilanza nelle stazioni ferroviarie e lungo le linee in concessione a Ferrovienord. La Polizia Ferroviaria, in relazione ai propri compiti istituzionali, svolge mirati servizi di vigilanza scalo e pattugliamento lungo linea nell’ambito dei presidi ferroviari di Ferrovienord con il fine prioritario di tutelare la sicurezza dei viaggiatori e del personale ferroviario.

FERROVIENORD PER LA SICUREZZA – Diverse sono le attività svolte da Ferrovienord per garantire la sicurezza all’interno delle strutture della propria rete. Le stazioni sono monitorate grazie alla presenza di telecamere collegate al Posto Centrale di Vigilanza (Pcv) di Saronno presenziato 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 da guardie giurate: le immagini sono messe a disposizione delle forze dell’ordine su richiesta. Per garantire assistenza ai viaggiatori è presente una colonnina Help point, attraverso la quale, in caso di emergenza, è possibile contattare il Posto Centrale di Vigilanza per richiedere un intervento immediato per motivi di sicurezza, ricevere assistenza medica o semplicemente per richiedere informazioni. Guardie giurate gestiscono l’apertura e la chiusura giornaliera delle stazioni in concomitanza con l’inizio e la fine dell’esercizio ferroviario ed effettuano cicliche ispezioni diurne. Tutte le stazioni sono dotate di sistemi antintrusione, che inviano allarmi in tempo reale al Pcv di Saronno, in caso di accessi non autorizzati.

