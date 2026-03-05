Saronnese

UBOLDO – L’amministrazione comunale di Uboldo ha confermato la propria linea strategica sulla sicurezza territoriale annunciando un significativo potenziamento tecnologico e umano per l’anno in corso. Entro il 2026, la rete di videosorveglianza cittadina passerà dalle attuali 56 unità a un totale di 88 dispositivi, grazie all’installazione di 32 nuove telecamere in punti nevralgici della città, tra cui piazza Mercato, via Galilei, via 4 Novembre e la direttrice verso Origgio.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto denominato “Uboldo sicura“, volto a garantire una tutela capillare del suolo pubblico e una prevenzione più efficace degli illeciti. Parallelamente all’implementazione tecnologica, la gestione della sicurezza ha subito un’importante evoluzione organizzativa grazie all’ingresso di Cislago nella convenzione di polizia locale già esistente con Origgio. Questa sinergia ha permesso di strutturare una squadra operativa composta da dodici agenti coordinati da un comandante, con base logistica situata proprio presso il comando centrale di Uboldo.

Secondo quanto comunicato dai vertici amministrativi, la nuova configurazione del servizio assicura una presenza costante delle forze dell’ordine e una maggiore efficienza nelle attività di presidio. Il piano di sviluppo prevede inoltre un sistema di autofinanziamento virtuoso, poiché i proventi derivanti dalle sanzioni elevate saranno interamente reinvestiti per potenziare ulteriormente i servizi di controllo e migliorare la sicurezza stradale su tutto il territorio comunale.

(foto d’archivio)

