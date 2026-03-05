Politica

SARONNO – In vista del referendum costituzionale sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo, a Saronno è stato organizzato dall’associazione La Bussola un incontro pubblico di approfondimento per offrire ai cittadini strumenti utili a una scelta consapevole. L’appuntamento è fissato per venerdì 6 marzo alle 20.45 all’auditorium Aldo Moro di Saronno.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di riportare il confronto sui contenuti tecnici della riforma, al centro del quesito referendario, dopo settimane di dibattito politico caratterizzato da posizioni contrapposte e slogan. Gli organizzatori intendono favorire un momento di informazione e chiarimento, aperto alla cittadinanza, per analizzare nel merito le modifiche proposte.

Sono stati invitati a intervenire, a sostegno delle ragioni del Sì, Tiberio Massironi, presidente della Camera Penale di Busto Arsizio, e Samuele Genoni, corresponsabile dell’osservatorio ordinamento giudiziario dell’Unione delle Camere Penali Italiane. Per il No parteciperanno Massimo De Filippo, pubblico ministero e presidente dell’associazione Nazionale Magistrati di Busto Arsizio, e Francesco Trotta del Foro di Busto Arsizio.

Ai relatori è stato chiesto di illustrare in termini chiari gli aspetti tecnici della riforma e di motivare le rispettive posizioni con argomentazioni comprensibili, così da consentire ai cittadini di approfondire i contenuti del referendum al di là delle contrapposizioni politiche.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09