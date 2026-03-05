Città

SARONNO – Si è conclusa l’esperienza dei City Angels a Saronno. L’annuncio è arrivato mercoledì sera durante la commissione sicurezza, quando la sindaca Ilaria Pagani ha comunicato ai commissari lo scioglimento del gruppo locale dell’associazione di volontariato che negli ultimi mesi aveva svolto attività di presidio soprattutto nella zona della stazione e nei luoghi più sensibili della città.

“Si sono sciolti i City Angels – ha detto Pagani – Ci hanno mandato una informativa qualche giorno fa. Si sono sciolti perché non avevano risorse umane”. L’arrivo dei City Angels a Saronno risale all’amministrazione guidata dall’ex sindaco Augusto Airoldi. Il progetto era stato presentato come un supporto volontario alle attività di presidio del territorio, con volontari riconoscibili dalle caratteristiche divise rosse e baschi blu. Nei mesi successivi erano stati organizzati anche momenti formativi per i volontari e diverse uscite operative.

Nel tempo i City Angels avevano partecipato a diversi interventi sul territorio. Tra le attività più visibili il presidio della stazione ferroviaria e delle aree limitrofe, il supporto ai viaggiatori nelle ore serali e alcune iniziative di prevenzione. Erano intervenuti per aiutare un ferito dopo una rissa avvenuta a settembre in piazza Libertà e avevano svolto attività di presenza anche al dormitorio di Casa di Marta.

Secondo quanto riferito in commissione, lo scioglimento della sezione saronnese è legato principalmente alla difficoltà di trovare volontari disponibili e da alcune criticità sul fronte della gestione del gruppo. La sindaca ha chiarito che il Comune non aveva un ruolo diretto nella gestione dell’associazione: “È un’associazione che ha una sua struttura e non dipende da noi”.

Pagani ha poi precisato anche la questione delle risorse comunali: “Quello che è stato stanziato è stato usato normalmente per l’acquisto delle divise. Non è stato utilizzato tutto e quello non utilizzato verrà recuperato. Non sono stati buttati dei soldi senza giustificazioni”.

