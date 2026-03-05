Saronno, nuova sede e restyling digitale per l’associazione Proprietà Edilizia
5 Marzo 2026
SARONNO – L’associazione della Proprietà Edilizia di Saronno, storica realtà territoriale aderente a Confedilizia, rinnova il proprio volto per offrire un servizio sempre più vicino alle esigenze dei proprietari di casa. Dopo oltre mezzo secolo di attività ininterrotta a supporto dei cittadini, il sodalizio saronnese ha ufficializzato il trasferimento dei propri uffici in Corso Italia 13, all’interno dello studio legale dell’avvocato Germinetti, lasciando definitivamente la precedente collocazione di via Parini.
Parallelamente al cambio di indirizzo fisico, l’ente ha dato il via a un importante aggiornamento dei propri canali di comunicazione con il lancio di un nuovo portale web ufficiale. Questa evoluzione digitale si accompagna a una variazione dei recapiti telematici: per ogni comunicazione formale è ora attivo esclusivamente il nuovo indirizzo di posta elettronica istituzionale apesaronno1973@ gmail.com.
I servizi di segreteria, fondamentali per l’ottenimento di informazioni, la fissazione di appuntamenti o il rilascio di attestazioni relative alle locazioni agevolate, restano operativi tramite il consueto numero di telefono cellulare 3284520512. Gli uffici ricevono i cittadini dal lunedì al giovedì, esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le 17 e le 18.
(foto d’archivio)
