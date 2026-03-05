Città

SARONNO – Due giorni di riprese tra preparativi, prove ai fornelli e momenti di gara per Paolo Rosio, 51 anni, agente immobiliare di Saronno, protagonista della puntata di “Cortesie per gli ospiti” in onda stasera, giovedì 5 marzo, su Real Time alle 20,45.

Rosio ha partecipato alla trasmissione insieme al cognato Alberto, sfidando la coppia formata da Francesca e Barbara. Il programma televisivo mette a confronto due coppie che si sfidano nell’organizzazione di una cena, curando cucina, ospitalità e mise en place. A valutare il risultato finale sono i tre giudici del format: Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Tommaso Zorzi.

Le due cene della sfida sono state organizzate durante l’estate e le riprese si sono svolte nell’arco di due giorni, tra la preparazione dei piatti, l’allestimento della tavola e i diversi momenti della competizione che caratterizzano la trasmissione.

Per il saronnese si è trattato di un’esperienza fuori dall’ordinario e ricca di interesse ed emozione. “È stato molto divertente partecipare alla trasmissione. I giudici sono stati davvero simpatici e l’atmosfera è stata molto piacevole”.

Rosio attende ora di vedere il risultato della gara proprio durante la messa in onda della puntata. “Non vedo l’ora di scoprire il risultato finale e rivedere tutto questa sera in televisione”.

